Випадає 'п'ятірка мечів': екстрасенс назвав області України, які атакуватимуть окупанти

Росія напередодні постачання Україні потужної зброї від Заходу може влаштувати нову хвилю ескалації. Особлива небезпека загрожує шести областям.

Про це заявив відомий український екстрасенс Роман Шептицький. За його словами, окупанти посилено обстрілюватимуть найближчого тижня Донецьку та Луганську області і спробують просунутися на Запоріжжі.

У Харківській, Сумській та Чернігівській областях можуть активізуватись диверсанти.

"П'ятірка мечів говорить також про посилену загрозу обстрілів. Десь ворог знову накопичує сили. Тиснутиме з усіх боків", – наголосив астролог, вказавши, що 16 лютого стане для України важкою датою.

Шептицький додав, що цього дня окупанти можуть влаштувати теракти в Україні, внаслідок яких постраждає мирне населення.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

Астролог Яна Тимощук вважає, що найнебезпечнішим буде для України 24 лютого, найважчими – березень та квітень. У травні ситуація дещо покращиться.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.