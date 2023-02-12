Выпадает 'пятерка мечей': экстрасенс назвал области Украины, которые будут атаковать оккупанты

Россия в преддверии поставок Украине мощного оружия от Запада может устроить новую волну эскалации. Особая опасность грозит шести областям.

Об этом заявил известный украинский экстрасенс Роман Шептицкий. По его словам, оккупанты будут усиленно обстреливать в ближайшую неделю Донецкую и Луганскую области и попытаются продвинуться на Запорожье.

В Харьковской, Сумской и Черниговской областях могут активизироваться диверсанты.

"Пятерка мечей говорит также об усиленной угрозе обстрелов. Где-то враг снова накапливает силы. Давить будет со всех сторон", – подчеркнул астролог, указав, что 16 февраля станет для Украины тяжелой датой.

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Шепитицкий добавил, что в этот день оккупанты могут устроить теракты в Украине, в результате которых пострадает мирное население.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

Астролог Яна Тимощук считает, что самым опасным будет для Украины 24 февраля, трудными – март и апрель. В мае ситуация несколько улучшится.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.