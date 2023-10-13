Випадіння волосся більше не буде проблемою: візьміть каву та корицю

Восени, коли міняється кліматична картина й сонця вже не так багато, може спостерігатися значне випадіння волосся. І якщо це не медична проблема, то з нею можна впоратися за допомогою проти інгредієнтів, що можуть бути в будь-якому домі.

Щоб додати волоссю сили, можна використати каву і корицю – ці два інгредієнти можуть стати справжнім живильним шампунем, який піклуватиметься про ваше волосся.

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Кофеїн, який міститься в каві, слугує стимулятором росту волосся. А кориця допоможе зупинити випадіння волосся.

Що треба зробити:

Візьміть 250 мл дитячого шампуню (для немовлят), 3 столові ложки органічної меленої кави, 1 столова ложка органічної меленої кориці та 100 мл гарячої води.

У місткості спочатку змішайте корицю та каву з гарячою водою, додайте шампунь і залиште на 24 години перед використанням цього засобу. Під час миття голови помасажуйте волосся шампунем з кавою та корицею та залиште на 2 хвилини, щоб інгредієнти проникли в шкіру голови та подіяли.

Використовуючи цей засіб 2-3 рази на тиждень, ви побачите переконливі результати вже через місяць.

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