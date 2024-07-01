Виплати для переселенців: чи зміняться правила з 1 липня

У червні 2024 року виплата допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) в Україні зазнала затримки. Міністерство соціальної політики України запевнило, що виплати здійснюються поетапно і жодних змін у правилах надання допомоги не передбачається.

Затримка виплат у червні не вплине на загальну суму допомоги, яку отримають ВПО в липні, кажуть у Мінсоці.

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Як і раніше, допомога виплачується двічі на місяць:

Перший період виплати: після 15 числа отримують кошти ті ВПО, які звернулися за допомогою вперше або яким виплати були перепризначені з 1 березня 2024 року.

Другий період виплати: після 28 числа отримують кошти всі інші ВПО.

Розмір допомоги також залишається незмінним:

2000 грн на дорослу особу;

3000 грн на дітей та осіб з інвалідністю.

Важливо зазначити, що з 1 березня 2024 року допомогу було автоматично продовжено до 1 вересня 2024 року для тих ВПО, які отримували її раніше.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що декому з ВПО загрожують суди.

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