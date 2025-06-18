Виплати під прицілом: в Україні стартує масова перевірка соцдопомоги

Починаючи з червня 2025 року, частина внутрішньо переміщених осіб в Україні може втратити право на щомісячну грошову допомогу на проживання. Такі зміни передбачені чинними нормативними актами та мають на меті зробити розподіл бюджетних коштів більш адресним і ефективним.

На сьогодні внутрішньо переміщеним особам надається щомісячна допомога: 2 000 гривень на кожного дорослого та 3 000 гривень – на дитину або особу з інвалідністю. Проте Міністерство соціальної політики залишає за собою право переглядати умови нарахування цих виплат у разі змін у фінансовому або майновому становищі одержувача.

Виплату допомоги можуть скасувати, якщо внутрішньо переміщена особа придбала нерухомість або земельну ділянку вартістю понад 100 тисяч гривень. Державні структури отримують ці дані з відкритих реєстрів та шляхом міжвідомчого обміну інформацією.

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Також втрачають право на підтримку ті, хто:

купив автомобіль, випущений менш ніж п’ять років тому (виняток – якщо авто було придбане волонтерами для потреб ЗСУ);

має банківські депозити, заощадження у валюті чи дорогоцінні метали на суму понад 100 тисяч гривень.

Ще одним критерієм є перебування за межами України: якщо особа провела за кордоном понад 30 днів без поважних причин (таких як лікування чи відрядження), її можуть виключити зі списку одержувачів допомоги.

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