Чи зросте тариф на газ для українських споживачів: експерти розповіли, чого очікувати

Тема закупівель природного газу породжує хвилювання серед населення щодо можливого підвищення тарифів. Фахівці дали роз’яснення, чи існують підстави для зростання вартості газу.

Як зазначив експерт з питань енергетики Святослав Павлюк, у разі потреби коригування тарифу на газ, доцільніше здійснити це в літній період, а не під час опалювального сезону. Про це пише "24 Канал".

"Зараз наша країна живе ілюзією того, що газ дешевий. Однак вони не бачать ті крос-субсидії, які робить і Нафтогаз, і Укргазвидобування, і оператори газотранспортної системи. І на момент, коли компанії вже не мають коштів й не мають можливості засубсидувати, то фінансувати доводиться або державі напряму, або ж підіймати тариф для населення", – зазначає Павлюк.

Він вважає, що вирішення ситуації можливе через скасування обов’язку для постачальників продавати газ і електроенергію за цінами, нижчими за ринкові. Хоча закон передбачає, що держава має компенсувати компаніям такі витрати через механізм спеціальних обов’язків, цього фактично не відбувається.

Читайте також: Новий спосіб оплати за газ: українцям відкрили можливість платити без інтернету та паперових квитанцій

Водночас аналітик Андрій Урста вважає малоймовірним підвищення тарифів на газ, адже діє законодавчий мораторій, який забороняє таке зростання.

"Щодо інших категорій споживачів, які отримують газ за регульованими цінами, таке зростання можливе, але воно може нести ризики зростання заборгованості", – підкреслив енергетичний експерт DiXi.

Водночас варто припускати, що коригування тарифів на опалення може стати актуальним у сезоні осінь-зима 2026–2027 років.

Раніше ми розповідали, що споживачам газу в Україні загрожують сотні тисяч штрафу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!