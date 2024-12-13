Чи зросте в Україні вартість електроенергії: відповідь Уряду

Уряд України наразі не планує підвищення вартості електроенергії для населення, заявив народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Нагорняк. За словами парламентаря, встановлена урядом ціна в 4,32 копійки є достатньою для забезпечення стабільної роботи енергетичних компаній без завдання їм економічних збитків.

Водночас підприємства "Енергоатом" та "Укргідроенерго" будуть змушені частково оптимізувати свої доходи. Про це пише ТСН.

Нагорняк наголосив на пріоритетності забезпечення електропостачання населення протягом зимового періоду. Він визнає можливість технічних перебоїв у разі потенційних атак російських військ на енергетичну інфраструктуру, однак запевняє, що уряд докладає максимум зусиль для мінімізації можливих відключень світла.

Читайте також: Хто з українських пенсіонерів після 65 років не отримає доплати до пенсії

"Наша мета - забезпечити стабільне електропостачання, незважаючи на складні умови воєнного часу", - підкреслив депутат. Він також зазначив, що державні компанії продовжать роботу з компенсації можливих збитків за рахунок власної генерації електроенергії.

Таким чином, українцям поки що не варто очікувати зростання тарифів на електроенергію. Уряд намагається зберегти баланс між економічною доцільністю та соціальним захистом населення в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, ми вже писали, коли вчителі можуть вийти на пенсію.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!