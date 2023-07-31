Найвищий рівень творчості дизайнера: Андре Тан пояснив, чому висока мода 'така дивна' (відео)

Мода на подіумі та в реальному житті відрізняється. Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, чому висока мода "така дивна".

Про це він повідомив у своєму Instagram. Андре Тан зазначив, що мода на подіумі поділяється на два напрямки - haute couture та prêt-à-porter.

"Висока мода, або haute couture, є найвищим рівнем творчості дизайнера та модного будинку. Але чи не задумувалися ви коли-небудь, чому ці покази та колекції такі дивні?" – сказав Андре Тан.

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Він зазначив, що prêt-à-porter представляє собою одяг, який дизайнери створюють для масового використання та продажу в магазинах. Такий одяг можна купити та одягати в повсякденному житті.

Тоді як haute couture – це скоріше мистецтво, аніж просто мода. Колекції часто присвячені конкретним темам: апокаліпсис, грецькі боги, наукові експерименти. Кожна річ існує в єдиному екземплярі, майже повністю створена вручну або за допомогою старовинних технологій. Зокрема, на створення одного вбрання, прикрашеного вишивкою, пір’ям або намистинами, може знадобитися до 150 годин ручної роботи, а бренд Chanel витрачає навіть до 1000 годин.

Зі слів Андре Тана, статус "кутюр’є" можуть присвоїти тільки Синдикат високої моди. В результаті цього існує всього 16 брендів, які займаються створенням колекцій "від кутюр" і беруть участь в Paris Haute Couture Week. Зокрема, Chanel, Christian Dior, Schiaparelli і Givenchy, а також Jean Paul Gaultier, Maison Margiela, Stéphane Rolland, Alexandre Vauthier, Adeline André, Alexis Mabille, Bouchra Jarrar, Franck Sorbier, Julien Fournié, Maison Rabih Kayrouz і Maurizio Galante.

"По суті, більшість вбрань haute couture мають одну мету – ефективна реклама. Сприймайте це як змагання нарядів, метою якого є перевершити колег у сенсаційності. І, можливо, привернути увагу до колекцій prêt-à-porter", – пояснив дизайнер.

Таким чином, тенденції, встановлені на показах haute couture, потім повторюються у простіших варіаціях prêt-à-porter, а потім виходять на масовий ринок.

"Покази haute couture – це по суті шоу, які привертають увагу до бренду. Але признаймося, їх дуже цікаво спостерігати", – додав він.

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