Витягування розсади: як врятувати рослини, які стали тонкими та довгими

Що таке витягування розсади та як врятувати рослини

Витягування розсади – це процес, коли рослини, які вирощуються у закритому приміщенні (наприклад, на підвіконнях або в оранжереях), починають витягуватися вгору, шукаючи світло, що може призвести до їхньої смерті. Це досить поширена проблема серед любителів рослин, особливо в зимовий період, коли денний світ набагато коротший.

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Головною причиною витягування розсади є недостатність світла, тому що зимовими місяцями денний світло дуже короткий. Крім того, низька вологість повітря, низька температура та недостатня вентиляція також можуть впливати на ріст рослин.

Якщо ваші рослини почали витягуватися, то є кілька кроків, які ви можете зробити, щоб врятувати їх. Першим кроком є забезпечення достатньої кількості світла для рослин. Якщо можливо, розмістіть їх біля вікна на південний бік, де є більше світла, або використовуйте штучне освітлення. Важливо також відстежувати температуру та вологість повітря, щоб забезпечити оптимальні умови для росту рослин.

Крім того, важливо пам'ятати про правильне поливання рослин. Якщо ви поливаєте рослини занадто часто – це може призвести до загнивання кореневої системи рослин. Отже, переконайтеся, що ґрунт у горщиках добре просочений вологою, але не занадто мокрий.

Якщо рослини вже витягнулися, можливо знадобиться провести їх пересадку в більший горщик з більшим обсягом ґрунту, який повинен бути поживним, розпушеним та не мати забагато вологи. Для цього можна використовувати спеціальні ґрунти для розсади або змішувати звичайний ґрунт з перегноєм або кокосовою стружкою.

Також важливо не перезволожувати ґрунт, адже це може призвести до гнилі. Для поливу краще використовувати спрей або крапельний полив, щоб вода рівномірно розподілялася по ґрунту.

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Рослини потребують достатньої кількості світла для здорового росту. Якщо вікно не забезпечує достатньої кількості світла, можна використовувати фітолампи або спеціальні лампи зі спектром світла, необхідним для рослин.

Рослини не можуть розвиватися за надто низької або високої температури. Оптимальна температура для більшості рослин становить 20-25 градусів за Цельсієм. Для підтримки оптимальної температури можна використовувати підігрів розсадника.

Для здорового росту рослин потрібні поживні речовини, які можна додавати до ґрунту або використовувати рідкі добрива. Найкраще використовувати добрива з високим вмістом азоту, фосфору та калію.

Нагадаємо, що навесні розпочинається посівний сезон, природа оживає, а з нею повертаються і комахи. Деякі з них, наприклад, мурахи, можуть зашкодити вашим рослинам, тому з ними необхідно боротися. Як це зробити, читайте в нашому матеріалі.

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