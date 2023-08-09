Вибухи у Каховці: ЗСУ підтвердили знищення пункту управління окупантів (відео)

Вранці 9 серпня в тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області прогриміли вибухи. Українські бійці поцілили в пункт управління ворога.

Про це повідомили в СтратКом ЗСУ у Telegram. Зазначили, що це сталося близько 10:00.

Збройні сили України уразили пункт управління армії РФ в тимчасово окупованій Новій Каховці. Слава Збройним силам України, йшлося в повідомленні.

Читайте також: На відео потрапив момент "прильоту" ракети по Таганрогу

Нагадаємо, вранці, 9 серпня, у Сергієвому Посаді, що біля Москви, прогримів потужний вибух. Попередньо він стався в Загорському оптико-механічному заводі. Зокрема, у сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна. На Росії заявляють, що причинами вибуху на заводі не є атака дронів. Натомість називають декілька причин вибуху. Через вибух постраждало щонайменше 40 людей.

Тоді як у ніч на середу, 9 серпня, поблизу Москви також було чути вибухи. Зокрема, місцева влада заявила про атаку невідомих безпілотників. Гучно було поблизу аеропорту Домодєдово. Своєю чергою у Міноборони РФ звинуватили в цьому Україну та заявили, що руйнувань та постраждалих немає.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!