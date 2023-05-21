Вибухи в окупованому Бердянську: заявлено про влучання в штаб окупантів (фото)

У неділю, 21 травня, в окупованому Бердянську (Запорізька область) відбулося кілька вибухів. Місцеві мешканці повідомляють, що "прилетіло так гучно, що чули навіть у селах району".

"Так о 4 ранку було голосно. В селі Осипенко також чутно було і добре. Просвистіла ракета, її було дуже добре чути, а потім 2 вибухи. Ми думали десь в селі гепнуло, дуже потужно гупнуло", – пишуть очевидці у пабліках.

Місцевий колаборант Володимир Рогов встиг заявити, що ЗСУ обстріляли місто британськими ракетами Storm Shadow. "Сьогодні вранці українські бойовики спробували завдати ракетного удару по Бердянську. Усього було випущено сім ракет, чотири з яких, за попередніми даними, Storm Shadow і три помилкові цілі-обманки, щоб захлинулося наше ППО", – заявив Рогов.

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Колаборант заявляє, що шість ракет було перехоплено, а сьома впала на околиці Бердянська.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що "о 4.00 місто прокинулось від серії вибухів", а у районі аеродрому спостерігали пожежу та густий дим. Частина міста досі без світла.

Тим часом Центр стратегічних комунікацій ЗСУ у соцмережах повідомляє, унаслідок нічного удару Сили оборони вразили штаб одного з підрозділів окупантів у Бердянську.

"В результаті нічного удару Сили оборони успішно вразили штаб одного з підрозділів окупантів у місті Бердянськ. Втрати противника уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 18 травня окупанти повідомили, що в окупованому росіянами Криму стався підрив залізничного полотна у Сімферопольському районі. У результаті з рейок зійшли 8 вагонів вантажного потягу.

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