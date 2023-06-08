Вибухи в окупованому Луганську: зафіксовано чотири "прильоти", місто без зв'язку (відео)
8 червня в окупованому росіянами Луганську пролунала серія вибухів. Після прильотів над містом здіймається стовп диму.
Місцеві пабліки публікують фото та відео з місць влучань. "У місті прозвучало щонайменше чотири вибухи. На кадрах видно, як над Луганськом здіймається великий стовп чорного диму", – повідомляють мешканці Луганська.
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Російські ЗМІ заявляють, що ЗСУ вдарили по місту ракетами Storm Shadow.
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"Прильоти зафіксували на заводі ім. Жовтневої революції", – додають вони.
Також повідомляється, що після вибухів у місті зник мобільний звʼязок, не працюють банкомати.
Дим помітили у районі мікрорайону "Городок". "Удар ЗСУ завдали по промзоні Луганська, задимлення помітне за заводом Жовтневої революції", – повідомив російський пропагандист Андрій Марочко.
Місцеві також повідомили, що у Луганську влучили на територію підприємства "Луганськтепловоз". Там зараз знаходиться ремонтна база техніки окупантів.
Нагадаємо, 12 травня вибухи пролунали у Луганську на відстані понад 100 кілометрів від лінії фронту. Зазначалося, що вибух ставвся на заводі "Поліпак" та біля нафтобази в Луганську.
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