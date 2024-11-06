" Я дуже задоволений результатом голосування" - Трамп заявив про свою перемогу на виборах (відео)
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що став 47-м президентом Америки за результатами виборів.
Про це Трамп заявив під час виступу.
Читайте також: Трамп образився на Зеленського. Можливі наслідки
"Ось вам 45-й і 47-й президент… Я дуже задоволений абсолютним результатом голосування".
Нагадаємо, ми вже писали, чи вдасться Гарріс подолати Трампа на фініші?
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!