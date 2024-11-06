' Я дуже задоволений результатом голосування' - Трамп заявив про свою перемогу на виборах (відео)

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що став 47-м президентом Америки за результатами виборів.

Про це Трамп заявив під час виступу.

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"Ось вам 45-й і 47-й президент… Я дуже задоволений абсолютним результатом голосування".

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