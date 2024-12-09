'Я наголосив Макрону і Трампу, що Путін не хоче закінчення війни' - Зеленський про зустріч у Парижі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час розмови з президентами Франції та США Емманюелем Макроном і Дональдом Трампом у Парижі підкреслив: глава Кремля Володимир Путін не має наміру припиняти війну проти України, тому його потрібно змусити це зробити.

"Я наголосив президенту Макрону та президенту Трампу: Путін не хоче завершення цієї війни. Його необхідно примусити. Це можливо лише за умови сильної України. Сила нашої держави базується на потужній армії, сучасній зброї та підтримці партнерів. Про це заявив Зеленський в соцмережах.

Вас також зацікавить: Зеленський сказав, чи може війна закінчитися вже цього року

Нам потрібні далекобійні системи, такі як ATACMS, Taurus, Storm Shadow і Scalp. Весь цей арсенал важливий для завдання ударів виключно по військових цілях. Це наша ключова позиція", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський назвав передумову завершення гарячої фази війни.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!