'Я втратив частину волосся': Андре Тан розповів, чому почав лисіти через популярність

Український дизайнер Андре Тан почав лисіти через свою популярність. Адже на початку своєї кар'єри він завжди одягав сонцезахисні окуляри та кепку, аби фанати його не впізнавали.

Про це повідомив Андре Тан у своєму Instagram. Він зазначив, що на роботу їздив з самого ранку, аби в громадському транспорті було мало людей.

"Популярним я відчув себе, коли зрозумів, що я вже не можу їздити в міському транспорті, а грошей на таксі або власну машину у мене не було. Я їздив на маршрутці і, щоб мене не впізнавали, спеціально їздив на роботу в ательє о 6:30 ранку, коли ще було мало людей. І завжди був у сонцезахисних окулярах і кепці (власне кажучи, через це я і втратив частину волосся – почав лисіти", – сказав Андре Тан.

Дизайнер пригадав, як одного разу прийшов зранку до ательє, а на порозі спали фанатки. За його словами, в ті часи зірки – це було щось далеке та недосяжне, адже не було жодних Instagram.

"Тому й були такі реакції та заходи безпеки. Зараз, я вважаю, на щастя, всі зрозуміли, що медійна особистість – така сама людина зі своїми проблемами, підйомами і падіннями, а також особистим життям", – пояснив він.

Андре Тан додав, що успіх вважає поняттям неоднозначним, яке для кожного має свій сенс. Зокрема, для когось це може бути популярність, досягнення поставлених цілей, а для інших успіх – це просто почати займатися тим, що подобається. Зокрема, себе він відчув успішним тоді, коли реалізував поставлені самим собою цілі, які йому колись здавалися нереальними.

Нагадаємо, український дизайнер Андре Тан розповів про моделі одягу, які варто купувати, якщо ви хочете носити їх довго та виглядати при цьому стильно. Ці речі залишаться актуальними тривалий час.

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