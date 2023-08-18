Яблучний Спас-2023: найкращі вітання українською мовою та красиві картинки

Яблучний Спас – це день, коли святкують Преображення Господнє, що є одним з найважливіших православних свят. Воно відзначається 19 серпня.

У цей день люди збираються в церквах, щоб освятити фрукти першого врожаю. Зазвичай у кошики на освячення кладуть яблука, воду, мед, груші, виноград.

19 серпня є днем єднання і любові, коли люди прощають один одному образи й щиро радіють зустрічі.

Тож не забудьте привітати близьких і рідних зі святом Другого Спасу.

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Привітання з Яблучним Спасом українською мовою:

З Яблучним Спасом! В цей світлий день, коли природа дарує нам врожайні плоди, нехай радість наповнить ваші серця, а добробут супроводжує вас на кожному кроці. Нехай цей день дарує щасливі миті та гармонію у душі.

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Вітаю з Яблучним Спасом! Нехай ваша доля буде такою ж солодкою та насиченою, як стиглі яблука на гілках. Нехай кожен день принесе вам нові можливості та відкриття, а ваші зусилля будуть відзначені плодами.

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З нагоди Яблучного Спасу з усього серця вітаю! Нехай цей чарівний час принесе вам гарний настрій, багато позитивних емоцій та теплі миті з рідними та близькими. Нехай яскраві яблучка стануть символом вашої радості та щастя.

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З Яблучним Спасом! Нехай ваші дні будуть насичені так само як плоди на дереві. Бажаю вам відчувати благодать у кожному моменті, здоров'я на довгі роки та щасливих спогадів!

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Вітаю з чудовим святом - Яблучним Спасом! Нехай ваші дні будуть насичені вдячністю за врожай та дари природи. Бажаю, щоб ваша життєва дорога була схожою на стежки між яблунями, де кожен крок - це солодкий плід щастя та радості.

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Зі святом Спаса Яблучного! Бажаю вам міцного здоров'я, довгих років життя, щастя та благополуччя. Нехай цей день принесе вам багато радості й добра. Нехай ваші яблука будуть солодкими, як мед, і корисними, як ліки. Нехай у вашому домі завжди буде достаток і мир.

Красиві картинки на Яблучний Спас

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