Яблочный Спас-2023: лучшие поздравления на украинском языке и красивые картинки

Яблочный Спас – это день, когда празднуют Преображение Господне, являющееся одним из важнейших православных праздников. Он отмечается 19 августа.

В этот день люди собираются в церкви, чтобы освятить фрукты первого урожая. Обычно в корзины на освящение кладут яблоки, воду, мед, груши, виноград.

19 августа является днем единения и любви, когда люди прощают друг другу обиды и искренне радуются встрече.

Не забудьте поздравить близких и родных с праздником Второго Спаса.

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Поздравление с Яблочным Спасом на украинском языке:

З Яблучним Спасом! В цей світлий день, коли природа дарує нам врожайні плоди, нехай радість наповнить ваші серця, а добробут супроводжує вас на кожному кроці. Нехай цей день дарує щасливі миті та гармонію у душі.

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Вітаю з Яблучним Спасом! Нехай ваша доля буде такою ж солодкою та насиченою, як стиглі яблука на гілках. Нехай кожен день принесе вам нові можливості та відкриття, а ваші зусилля будуть відзначені плодами.

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З нагоди Яблучного Спасу з усього серця вітаю! Нехай цей чарівний час принесе вам гарний настрій, багато позитивних емоцій та теплі миті з рідними та близькими. Нехай яскраві яблучка стануть символом вашої радості та щастя.

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З Яблучним Спасом! Нехай ваші дні будуть насичені так само як плоди на дереві. Бажаю вам відчувати благодать у кожному моменті, здоров'я на довгі роки та щасливих спогадів!

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Вітаю з чудовим святом - Яблучним Спасом! Нехай ваші дні будуть насичені вдячністю за врожай та дари природи. Бажаю, щоб ваша життєва дорога була схожою на стежки між яблунями, де кожен крок - це солодкий плід щастя та радості.

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Зі святом Спаса Яблучного! Бажаю вам міцного здоров'я, довгих років життя, щастя та благополуччя. Нехай цей день принесе вам багато радості й добра. Нехай ваші яблука будуть солодкими, як мед, і корисними, як ліки. Нехай у вашому домі завжди буде достаток і мир.

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