Як надати м‘яким меблям вигляд нових: лайфхак із содою

На перший погляд, догляд за м'якими меблями – справа важка. Проте, спростити завдання з видалення плям може звичайна харчова сода, яка має дезінфікуючі властивості та здатність усувати неприємні запахи, пил та плями.

Медійний портал Новини.LIVE розкаже вам, як доглядати за меблями за допомогою цього простого інгредієнта. Зокрема, варто відзначити, що харчова сода допомагає видалити плями, прибрати неприємний запах, пил і забезпечити дезінфікуючу дію. Існують два популярних та простих способи догляду за м'якими меблями.

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Способи догляду за меблями:

Сухий метод: Цей метод допомагає видалити невеликі плями, неприємний запах та відновити стан меблів. Для цього потрібно щільно покрити оббивку дивана содою та залишити на годину. Після цього видаліть соду з поверхні за допомогою пилососа. Вологий метод: Цей спосіб може зайняти більше часу, але результати вражаючі. Спочатку вологою ганчіркою обробіть оббивку меблів. Потім посипте забруднену область содою та залиште на 30 хвилин. Після цього обробіть поверхню щіткою, зачекайте дві години та видаліть залишки соди за допомогою пилососа. Цей метод допоможе зробити меблі чистими та свіжими.

Застосовуючи ці методи, ви можете з легкістю доглядати за своїми м'якими меблями, забезпечуючи їм довговічність та привабливий вигляд.

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