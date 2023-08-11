Як надати м‘яким меблям вигляд нових: лайфхак із содою

На первый взгляд, уход за мягкой мебелью – дело тяжелое. Однако упростить задачу по удалению пятен может обычная пищевая сода, которая обладает дезинфицирующими свойствами и способностью устранять неприятные запахи, пыль и пятна.

Медийный портал Новости.LIVE расскажет вам, как ухаживать за мебелью с помощью этого простого ингредиента. В частности, следует отметить, что пищевая сода помогает удалить пятна, убрать неприятный запах, пыль и обеспечить дезинфицирующее действие. Существуют два популярных и простых способа ухода за мягкой мебелью.

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Способы ухода за мебелью

Сухой метод Этот метод помогает удалить небольшие пятна, неприятный запах и восстановить состояние мебели. Для этого нужно плотно покрыть обивку дивана содой и оставить на час. После этого удалите соду с поверхности с помощью пылесоса. Влажный метод: Этот способ может занять больше времени, но результаты поразительны. Сначала влажной тряпкой обработайте обивку мебели. Затем посыпьте загрязненную область содой и оставьте на 30 минут. Затем обработайте поверхность щеткой, подождите два часа и удалите остатки соды с помощью пылесоса. Этот метод поможет сделать мебель чистой и свежей.

Применяя эти методы, вы можете с легкостью ухаживать за своей мягкой мебелью, обеспечивая им долговечность и привлекательный вид.

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