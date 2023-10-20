Мовознавець пояснив, яке значення має прізвище 'Стельмах'

Прізвище Стельмах в Україні досить розповсюджене. Втім, чимало людей не знають про походження та значення цього слова.

Відомий український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко пояснив, що раніше так називалася професія. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

"Запам’ятайте: "стельмах" – це назва нині рідкісної професії. Стельмах – це майстер, який робить вози, сани, колеса. А в деяких діалектах "стельмахом" називають тесляра – майстра, що обробляє дерево чи споруджує дерев’яні будови", – зазначив вчитель.

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Авраменко додав, що чимало давніх українських прізвищ походять від тих чи інших ремесел, якими міг займатися предок людини.

"Тобто якщо у Тараса Шевченка хтось із далеких родичів був шевцем, а швець виготовляв або лагодив чоботи, то у Михайла Стельмаха родичі колись виготовляли вози, сани і колеса", – розповів мовознавець.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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