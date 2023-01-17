Юрій Великий висміяв Лукашенка з білоруською аптечкою з подорожником на зразок НАТО (відео)

Гуморист зі студії "Квартал 95" Юрій Великий показав нову пародію на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Він висміяв новий винахід сусідів – білоруську аптечку з подорожником для військових на зразок НАТО.

Кумедне відео з'явилося на YouTube-каналі актора. Українці високо оцінили нову роботу Юрія Великого та заявили, що плакали від сміху.

"Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко на зустрічі з російськими вояками похвалився аптечками вітчизняного виробництва, які, до речі, розробили після того, як його "малий" Колєнька звідкись притягнув йому аптечку НАТОвського зразка", – розповів гуморист в описі до відео та додав, що після зауважень сина диктатора у Білорусі розробили нову аптечку.

"Лукашенко" заявив, що після того, як подивився на аптечку НАТО, поставив завдання вітчизняним "аптечкодєлам" розробити таку ж функціональну аптечку, щоб було виключно все найнеобхідніше.

За його словами, у білорусів вийшло, тому "президент" продемонстрував це "чудо медикаментозної зборки" під назвою "білоруська аптечка.

"Виглядає презентабельно, упаковка надійна. Розроблено за указом президента... Але це лише коробка. Важливо, що в середині. Зараз покажу", – сказав актор у ролі диктатора. Проте виявилося, що це подарункова коробка для алкоголю, ще й без пляшки.

Далі "Лукашенко" все ж знайшов білоруську аптечку нового покоління, яку передали на потреби російської армії. Для пакування обрали пакет-майочка – компактний, надійний, водонепроникний, а головне мухонепролітаючий. Крім цього, ця упаковка екологічно чиста, оскільки розкладається в ґрунті швидше, ніж учасник "спецоперації", який не встиг цією аптечкою скористатися.

Що входить до нової білоруської аптечки:

Іконка. Бинт стерилізований, оскільки його можна попрати і використати повторно. Замість турнікетів для зупинки крові до аптечки поклали подорожник – надійний спосіб, щоб зупинити кровотечу. Перед використанням його треба послинити. Флакон зі слюнями. Презерватив. Настоянка Валер'янича, яку можна приймати навіть для профілактики. СЗЗ – спеціальний зігріваючий засіб у вигляді фото з Лукашенком. Маленька знак STOP для дуже сильної кровотечі. Знак "Зупинка заборонена", якщо кров не потрібно зупиняти. Чорний пакет.

Раніше Юрій Великий спародіював російську співачку, а нині "рупор Кремля", Юлію Чичеріну. У своєму зверненні до російської біомаси Чичеріна згадала фейк про розп'ятого хлопчика, замерзаючу Європу та президента США Джо Байдена.

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