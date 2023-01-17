Юрий Великий высмеял Лукашенко с белорусской аптечкой с подорожником, созданну на примере НАТО (видео)

Юморист из студии "Квартал 95" Юрий Великий показал новую пародию на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Он высмеял новое изобретение соседей – белорусскую аптечку с подорожником для военных типа НАТО.

Смешное видео появилось на YouTube-канале актера. Украинцы высоко оценили новую работу Юрия Великого и заявили, что плакали от смеха.

"Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко на встрече с российскими воинами похвастался аптечками отечественного производства, которые, кстати, разработали после того, как его "малый" Коленька откуда-то притащил ему аптечку НАТОвского образца", – рассказал юморист в описании к видео и добавил, что после замечаний сына диктатора в Белорусси разработали новую аптечку.

Видео дня

"Лукашенко" заявил, что после того, как посмотрел на аптечку НАТО, поставил задачу отечественным "аптечкоделам" разработать такую же функциональную аптечку, чтобы было исключительно все необходимое.

По его словам, у белорусов получилось, поэтому "президент" продемонстрировал это "чудо медикаментозной сборки" под названием "белорусская аптечка".

"Выглядит презентабельно, упаковка надежная. Разработано по указу президента... Но это только коробка. Важно, что внутри. Сейчас покажу", – сказал актер в роли диктатора. Однако оказалось, что это подарочная коробка для алкоголя, без бутылки.

Далее Лукашенко все же нашел белорусскую аптечку нового поколения, которую передали на нужды российской армии. Для упаковки выбрали пакет-майочка – компактный, надежный, водонепроницаемый, а главное – мухонепролетающий. Кроме этого, эта упаковка экологически чиста, поскольку разлагается в почве быстрее, чем участник "спецоперации", не успевший воспользоваться этой аптечкой.

Что входит в новую белорусскую аптечку:

Значок. Бинт стерилизованный, поскольку его можно постирать и использовать повторно. Вместо турникетов для остановки крови в аптечку положили подорожник – надежный способ остановить кровотечение. Перед использованием его нужно слюнить. Флакон со слюнями. Презерватив. Настойка Валерьяныча, которую можно принимать даже для профилактики. ССС – специальное согревающее средство в виде фото с Лукашенко. Маленький знак STOP для очень сильного кровотечения. Знак "Остановка запрещена", если кровь не останавливается. Черный пакет.

Ранее Юрий Великий спародировал российскую певицу, а ныне "рупор Кремля" Юлию Чичерину. В своем обращении к российской биомассе Чичерина вспомнила фейк о распятом мальчике, замерзающей Европе и президенте США Джо Байдене.

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