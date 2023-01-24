Юрист розповів, коли "візьмуться" за військовозобов'язаних українців за кордоном

Коли чоловіків за кордоном будуть брати на військовий облік

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, якій підлягають військовозобов'язані чоловіки віком 18-60 років. Наприкінці 2022-го року Кабмін ухвалив нові правила військового обліку, зазначається, що має бути розроблена процедура взяття на облік тих військовозобов'язаних чоловіків-українців, які перебувають за кордоном.

Юрист та волонтер Євгеній Промський розповів, що оформлення на військовий облік чоловіків, які виїхали за кордон, має розпочатися з червня 2023 року. Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів затверджено відповідною постановою Кабміну №1487 від 30.12.2022 року.

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Згідно з постановою, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади протягом 6 місяців з дня набрання чинності постанови, здійснити перегляд і приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність з постановою №1487.

"Таким чином, процедура взяття на військовий облік тих, хто виїхав за кордон, має бути розроблена протягом 6 місяців, починаючи з 05.01.2023", – додав Промський.

Нові правила військового обліку в Україні у 2023 році

Згідно з постановою Кабміну, військовозобов'язаних чоловіків зобов’язують повертатися в Україну, якщо вони не мають відстрочки, а також регулярно особисто подавати свої облікові дані в територіальні центри комплектування (ТЦК).

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Вести військовий облік військовозобов'язаних українців, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022-го року, будуть дипломатичні відомства. Вони також мають сприяти поверненню таких громадян до нашої країни.

Раніше, юрист розповів, що буде з військовозобов'язаними українцями, які виїхали за кордон до повномасштабного вторгнення.

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