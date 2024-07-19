Юристка пояснила, коли військовозобов’язаний не отримає штраф за неявку за повісткою

В України триває мобілізація, тому військовозобов'язані мусять з'являтися до ТЦК у випадку отримання повістки. Якщо особа ігнорує повістку, передбачено штраф.

Юристка Ірина Ан розповіла, у яких випадках військовозобов’язаний не отримає штраф за неявку за повісткою. За її словами, будь-який вид повісток повинен мати обовʼязково визначені законодавством реквізити.

До таких реквізитів слід віднести:

наявність гербової печатки ТЦК та СП та оригінального підпису його керівника;

унікальний реєстраційний номер;

персональні дані військовозобовʼязаного громадянина повинні бути внесені заздалегідь, а не в пустий бланк повістки;

повинен зазначатися вид повістки;

повістка має містити інформацію про дату, час та місце куди особі необхідно зʼявитися.

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Крім цього, повістка повинна вручатися під особистий підпис громадянина. Якщо ж вручена повістка не містить обовʼязкових реквізитів, що визначені законодавством, то тоді це є підставою для скасування постанови про накладення адміністративного стягнення на особу.

Зазначається, що оскаржити постанову можна протягом 10 днів з моменту її винесення (ст. 289 КУпАП). Якщо ж даний термін був пропущений, оскільки особа не знала про дату, час та місце розгляду справи, то тоді слід звертатися із заявою до судових органів влади про поновлення даного строку на оскарження штрафу.

Окрім цього, наявність поважних причин також дозволяє уникнути відповідальності у вигляді штрафу за неявку по повістці. До них належать:

смерть близьких родичів (батьків, дружини, дітей, брата, сестри, діда та баби);

наявність хвороби (повинна підтверджуватися відповідними медичними документами із яких вбачається, що особа перебувала на стаціонарному лікуванні);

стихійні лиха (повені, землетруси, паводки, урагани), що унеможливлюють вчасне прибуття особи за повісткою;

перебування особи під слідством, а також її притягнення до адміністративного чи кримінального покарання, що унеможливлює її прибуття;

інші причини, які може визнавати поважними судовий орган влади.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, чи можна відмовитись від повістки та що стосовно цього радять юристи.

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