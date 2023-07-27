'За' - 320: Арістова позбавили депутатських повноважень

У четвер 27 липня Верховна Рада України проголосувала за позбавлення народного депутата Юрія Арістова депутатських повноважень. Рішення підтримали 320 нардепів.

Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram.

"Рада підтримала. #9530 припинення депутатських повноважень народного депутата України Арістова Юрія. За 320", – сказав Ярослав Железняк.

За підсумками голосування ніхто з нардепів не виступив "проти" цього рішення, тоді як два депутати "утримались", а 32 – "не голосували".

Юрій Арістов був обраний народним депутатом 9 скликання від "Слуги народу" у 2019 році. У грудні 2022 року він став заступником голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Нагадаємо, нещодавно заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп партії "Слуга Народу" Юрій Арістов відпочивав у 5-зірковому готелі "Waldorf Astoria Maldives" на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви. Це стало відомо журналістам "Слідства.Інфо".

Тоді як 23 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення щодо процедури виїзду чиновників, представників правоохоронних органів та інших посадовців за кордон під час війни. Після оприлюднення розслідування журналістів щодо відпочинку нардепа, Арістов подав заяву до ВР щодо складання повноважень народного депутата України.

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