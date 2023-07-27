'За' - 320: Аристова лишили депутатских полномочий

В четверг 27 июля Верховная Рада Украины проголосовала за лишение народного депутата Юрия Аристова депутатских полномочий. Решение поддержали 320 нардепов.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram.

"Совет поддержал. #9530 прекращение депутатских полномочий народного депутата Украины Аристова Юрия. За 320", – сказал Ярослав Железняк.

По итогам голосования никто из нардепов не выступил против этого решения, тогда как два депутата воздержались, а 32 - не голосовали.

Юрий Аристов был избран народным депутатом 9-го созыва от "Слуги народа" в 2019 году. В декабре 2022 года он стал заместителем председателя Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

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Напомним, недавно заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп партии "Слуга Народа" Юрий Аристов отдыхал в 5-звездном отеле "Waldorf Astoria Maldives" на частном острове Итхаафуши, Мальдивы. Это стало известно журналистам "Следствия.Инфо".

В то время как 23 января президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение о процедуре выезда чиновников, представителей правоохранительных органов и других должностных лиц за границу во время войны. После обнародования расследования журналистов по поводу отдыха нардепа, Аристов подал заявление в ВР о сложении полномочий народного депутата Украины.

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