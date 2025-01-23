За що українським пенсіонерам дозволено не платити: список пільг і послуг

Деякі українські пенсіонери мають право на звільнення від оплати певних житлово-комунальних послуг. Це залежить від їхньої професії та місця проживання.

Таке право передбачено урядовою постановою, що регулює "Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї". Відповідно до неї, пенсіонери, які проживають у сільській місцевості, можуть не сплачувати за певні комунальні послуги.

Пенсіонери в Україні мають право на низку пільг, що дають змогу отримувати певні послуги безкоштовно або зі значними знижками.

Читайте також: В Україні змінили підхід та критерії для нарахування пільг на житлово-комунальні послуги: що варто знати

Зокрема, пільги надаються пенсіонерам, які до виходу на пенсію працювали в таких сферах, як освіта (вчителі), бібліотечна справа, медицина та культура. Ці категорії звільняються від оплати за газопостачання та тверде паливо.

Крім того, пенсіонери можуть скористатися житловою субсидією, що допоможе зменшити витрати на комунальні послуги. Це додатковий вид підтримки для людей з обмеженими доходами.

Додаткові привілеї для пенсіонерів

Українські пенсіонери мають право на низку додаткових пільг, серед яких – безкоштовний проїзд у міському транспорті (за винятком метро та таксі).

Також люди похилого віку можуть скористатися безкоштовною первинною та вторинною юридичною допомогою. Це стосується тих, чий розмір пенсії не перевищує 4 722 грн, а для осіб з інвалідністю – 6 056 грн.

Окрім цього, пенсіонери звільняються від сплати земельного податку за ділянки, якщо їхня площа відповідає встановленим нормам законодавства. Такі пільги діють лише у разі, якщо розміри ділянки не перевищують допустимі межі.

Раніше ми розповідали, в якому транспорті можна їздити безкоштовно пенсіонерам.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!