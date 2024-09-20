За газ доведеться платити по-новому: про що попередили у Нафтогазі

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" продовжує зміцнювати свої позиції на ринку газопостачання України. З 8 вересня понад 96 тисяч побутових споживачів у Полтавській області автоматично перейшли на обслуговування до "Нафтогазу".

Таке рішення було ухвалено в рамках забезпечення стабільного газопостачання в умовах воєнного стану. Завдяки цьому кроку, "Нафтогаз" гарантує безперебійне постачання блакитного палива для мешканців Полтавщини протягом усього опалювального сезону, йдеться на сайті газопостачальної компанії.

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Варто зазначити, що клієнтам не потрібно вживати додаткових дій для переходу на обслуговування до нового постачальника. Усі формальності були оформлені автоматично. Новий тариф на газ для споживачів Полтавської області складає 7,96 гривні за кубічний метр і діятиме до 30 квітня 2025 року.

"8 вересня ГК "Нафтогаз України" розпочала постачання газу для клієнтів, які раніше обслуговувались у ТОВ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ". Перехід відбувся автоматично в рамках забезпечення стабільного газопостачання в умовах воєнного стану. Для споживачів у Полтаві та області перехід до ГК "Нафтогаз України" означає гарантоване постачання газу протягом усього опалювального сезону. Ціна на газ становить 7,96 грн/куб", – додали у НАК "Нафтогаз".

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