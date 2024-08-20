За які послуги мають право не платити українські пенсіонери

Бути пенсіонером в Україні має свої переваги. Держава передбачила ряд пільг та знижок, які допомагають покращити якість життя людей похилого віку. Давайте розберемося, на що можуть розраховувати пенсіонери. Про це пише 24 tv.ua.

Безкоштовний проїзд: Пенсіонери мають право безкоштовно користуватися більшістю видів громадського транспорту, за винятком таксі. Це стосується як міського, так і приміського транспорту.

Пенсіонери мають право безкоштовно користуватися більшістю видів громадського транспорту, за винятком таксі. Це стосується як міського, так і приміського транспорту. Знижки на юридичні послуги: Пенсіонери можуть отримати знижку на такі юридичні послуги, як консультації, представництво в суді та захист прав.

Пенсіонери можуть отримати знижку на такі юридичні послуги, як консультації, представництво в суді та захист прав. Субсидії на комунальні послуги: Не всі пенсіонери мають право на 100% знижку на комуналку. Однак, оформивши субсидію, можна суттєво зменшити платіжки. Особливо пільгові умови передбачені для пенсіонерів, які проживають у сільській місцевості і мають певні професії.

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Як отримати пільги?

Щоб скористатися пільгами, необхідно мати при собі пенсійне посвідчення та звернутися до відповідних органів. Для оформлення субсидії потрібно подати заяву та пакет документів.

Перелік пільг та умови їх отримання можуть змінюватися, тому рекомендуємо періодично уточнювати актуальну інформацію.

Нагадаємо, щоб отримати більше грошей, деяким пенсіонерам треба звернутися у ПФУ.

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