'За ним стоїть диявол': екстрасенс розповіла, коли і як помре Путін

Президент Росії Володимир Путін може бути отруєний, хоча справжню причину його смерті намагатимуться приховати. Однак кінець диктатора не ознаменує закінчення війни в Україні.

Про це УНІАН заявила екстрасенс Людмила Хомутовська. "Нам скажуть, що він помер від інфаркту чи інсульту. Тобто, що він не мучився, і це була швидка смерть. Однак насправді за ним стоїть диявол. Це означає, що диктатора можуть отруїти. Вже зараз я бачу, що він не жилець", – зазначила вона.

За словами Хомутовської, переговори Києва та Москви стануть можливими лише після руйнівних процесів, які розпочнуться в самій Росії. При цьому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко певною мірою повторить долю Путіна.

"Білорусь обов'язково скористається цією щасливою нагодою, щоб влаштувати революцію. Там буде зміна влади військовим шляхом. Однак, щоб не боятися нападу з боку Білорусі, потрібно прибрати всіх, хто виступає за це", - підсумувала вона.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.