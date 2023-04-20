'За ним стоит дьявол': экстрасенс рассказала, когда и как умрет Путин

Президент России Владимир Путин может быть отравлен, хотя истинную причину его смерти попытаются скрыть. Однако кончина диктатора не ознаменует собой окончание войны в Украине.

Об этом УНИАН заявила экстрасенс Людмила Хомутовская. "Нам скажут, что он скончался от инфаркта или инсульта. То есть, что он не мучился, и это была скорая смерть. Однако на самом деле за ним стоит дьявол. Это означает, что диктатор может быть отравлен. Уже сейчас я вижу, что он не жилец", – отметила она.

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По словам Хомутовской, переговоры Киева и Москвы станут возможными только после разрушительных процессов, которые начнутся в само России. При этом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в некой мере повторит судьбу Путина.

"Беларусь обязательно воспользуется этим счастливым случаем, чтобы устроить революцию. Там будет смена власти военным путем. Однако, чтобы не бояться нападения со стороны Беларуси, нужно убрать всех выступающих за это", – подытожила она.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.