За певні порушення українців можуть позбавити пенсії: як відновити виплати

У 2025 році дехто з українських пенсіонерів ризикує втратити право на отримання виплат. Це може статися як через дії самих пенсіонерів, так і через обставини, на які вони не можуть повпливати.

Пенсійний фонд України визначив чотири основні причини, через які може бути припинено нарахування пенсій. Про це розповідає команда UAportal з посиланням на ПФУ.

Згідно з законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пенсійні виплати можуть бути припинені з наступних причин:

якщо пенсію було призначено на основі неправдивих або недостовірних документів;

уразі смерті пенсіонера;

якщо пенсіонер не отримував пенсійні кошти протягом шести місяців;

якщо пенсіонер виїхав до країни, яка не має з Україною угоди про пенсійне забезпечення.

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Як відновити виплати

За даними Пенсійного фонду, щоб поновити пенсійні виплати, потрібно подати заяву до відповідного органу. Це можна здійснити особисто або через пошту, якщо пенсіонер знаходиться за кордоном. При відправці документів поштою до заяви слід долучити:

копію документа, що підтверджує отримання тимчасового захисту або статусу біженця, а також реєстрацію місця тимчасового проживання за кордоном;

оригінал документа, який підтверджує, що пенсіонер живий (такий документ можна отримати у дипломатичних установах України за кордоном);

копію паспорта громадянина України.

Раніше ми розповідали, яка категорія українців з маленькою пенсією має право на доплати.

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