'За Полтаву': поблизу Бердянська сталося кілька прильотів по окупантах на полігоні Новопетрівка

Українські Сили оборони здійснили удари по полігону російських окупантів, розташованому поблизу міста Бердянськ у Запорізькій області.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Низка місцевих пабліків пише, що вибухів було понад десяток.

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"Приліт по полігону Новопетрівка біля Бердянська. Схоже, сценарій Бабах-Тарами вчора лише з кращим результатом. За Полтаву, бл**ді", – написав Андрющенко.

Згодом він додав, що о 18:07 "сталася добавка".

"Знов район полігону. Джерела наголошують на звуках, схожих на детонацію", – зауважив він.

Крім того, Telegram-канал "Бердянськ в окупації" повідомив про серію вибухів у цьому районі, загальна кількість яких становила близько десяти.

"Вибухів вже нарахували майже десять. Влучають по полігону, хоча окупанти намагаються видати це за навчання. Чекаємо на детальнішу інформацію", – йдеться у повідомленні каналу.

Додамо, у травні 2024 року стало відомо, що окупанти почали облаштовувати захоплений полігон колишнього навчального дивізіону протиповітряної оборони на Азовському морі. Він знаходиться між селами Новопетрівка та Куликівське Бердянського району.

Нагадаємо, 3 вересня росія завдала балістичного удару по Полтаві. Ворог влучив ракетами у будівлю Інституту зв’язку та у лікарню, що розташована неподалік.

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