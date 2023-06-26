За минулий тиждень ЗСУ звільнили на півдні 17 кв.км територій та просунулись до 2 км на Бахмутському напрямку – Маляр

ЗСУ під час наступу на Бахмутському напрямку за минулий тиждень просунилися до 2 км. Від початку наступу українська армія звільнила на півдні 130 кв.км територій, а за тиждень - 17 кв.км.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"За тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту збільшено площу звільнених територій на 17 кв.км", - сказала Маляр.

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Бахмутський напрямок

Міноборони повідомляє про значний успіх на Бахмутському напрямку. У кінці тижня ЗСУ вдалося просунулись від 1 до 2 км.

"Наші війська на сході наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків просування від 1 до 2 км", – заявила Маляр та додала, що війська закріплюються на досягнутих рубежах.

Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ вже почався на певних ділянках.

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