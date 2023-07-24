Забудете про шкідників: шість способів використання кориці для захисту рослин

В основному кориця використовується в кулінарії для посилення смаку страв. Проте ця багаторічна рослина має й інші несподівані властивості.

Завдяки кориці можна захистити кімнатні рослини від комах та плісняви. Про це повідомляє Sante Plus.

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Щоб захистити кімнатні рослини від комах-шкідників, не завдаючи їм шкоди, можна використовувати натуральні інгредієнти, які легко знайти на кухні, наприклад, корицю. Ця спеція, яка використовується на кухні у вигляді паличок або порошку, дуже корисна для кімнатних і садових рослин.

Кориця має антибактеріальні, протигрибкові та інсектицидні властивості. Цю спецію можна використовувати для захисту рослин від грибків та грибкових захворювань, а також від комах, які їх руйнують, таких як мошки, мурахи, білокрилки та павутинні кліщі.

Справді, сильний запах цієї рослини дуже ефективно відлякує паразитів та шкідників. Для цього просто посипте ґрунт рослини корицею, щоб запобігти розвитку цвілі та запобігти нападу шкідників.

Кориця має кілька переваг для рослин:

1. Кориця для профілактики грибкових захворювань. Цю спецію можна використовувати у чистому вигляді, щоб запобігти криптогамним захворюванням. Для цього просто посипте трохи порошку кориці біля основи рослин, сприйнятливих до іржі або борошнистої роси.

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2. Кориця для захисту розсади від плісняви. Через високу вологість пліснява може з'явитися на розсаді або рослинах. У цьому випадку фунгіцидна дія кориці вступає в гру, щоб захистити та прискорити їх зростання.

Для цього змішайте в мисці півлітра води, дві столові ложки кориці та таблетку аспірину. Залиште на ніч, потім замочіть живці у цьому розчині. Аспірин стимулює ріст коріння, а кориця захищає від плісняви та грибка.

3. Кориця для запобігання вивітрюванню. Випрівання – приховане захворювання, що вражає насіння і сіянці, що перешкоджає їх росту або викликає загибель молодих сіянців. Для боротьби з цією хворобою немає нічого кращого за корицю. Для цього просто розсипте цю пряність по землі відразу після посіву насіння. Повторіть такі дії після появи молодих саджанців, щоб зберегти їх живими.

4. Кориця для лікування рослин. Корицю можна використовувати для дезінфекції та загоєння порізів рослин. Після обрізки ваших рослин ви можете використовувати спецію для загоєння ран, щоб запобігти розвитку криптогамних захворювань, викликаних грибками. Для цього прямо на зрізану частину рослини посипте трохи кориці.

5. Кориця від шкідників. Щоб відлякати мурах від рослин, не використовуючи інсектицид, ви можете вдатися до кориці. Ви також можете її використовувати, щоб тримати кішок якомога далі від ваших овочевих рослин. Справді, ці котячі не люблять цей запах. Для цього посадіть у землю палички кориці.

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6. Кориця як гормон укорінення. Живцювання – це спосіб розмноження певних рослин, який полягає в тому, щоб взяти фрагмент рослини від материнської рослини, а далі посадити його і дати початок новій рослині.

Частина рослини, що відокремлюється, називається живцем. З усім тим, рекомендується застосовувати до черешків гормон укорінення, щоб сприяти їхньому загоєнню, а також вбереже від гниття. Для цього використайте корицю, яка діє як природний гормон укорінення. Просто занурте живці в корицю, перш ніж застромити їх у землю.

Завдяки кориці ви захистите свої кімнатні та садові рослини від комах та плісняви, які руйнують їхнє листя. Ця спеція дійсно може захистити їх від шкідників, а також криптогамних хвороб.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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