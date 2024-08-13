Забудьте про низькі ціни: чому українцям доведеться платити більше за улюблений продукт

В очікуваному сезоні 2024/25 років вартість яблук в Україні може зрости через зменшення кількості доступних плодів. Згідно з аналізом EastFruit, причиною цього є значне падіння обсягів урожаю в державах Європейського Союзу.

Очікується, що загальний збір яблук у 20 основних країнах ЄС у 2024 році зменшиться на 11% порівняно з уже низьким показником минулого року, складаючи 10,2 мільйона тонн у порівнянні з 11,5 мільйонами тонн. Це також на 14% нижче за середній показник останніх трьох років.

Аналітики прогнозують зниження врожаю в більшості країн-виробників, зокрема:

В Бельгії на 34%;

В Румунії на 15%;

В Польщі на 20%;

В Франції на 3%;

В Італії та Нідерландах на 1%.

Це створює умови для зменшення конкуренції з польськими яблуками на ринках Європи та Близького Сходу для виробників з Молдови та України, а також відкриває нові можливості на ринку Румунії. Однак, лише ті виробники, які зможуть забезпечити яблука експортної якості, зможуть скористатися цими перевагами, незважаючи на потенційні проблеми з якістю в обох країнах.

В Україні прогнозується падіння урожайності через складні кліматичні умови, які спостерігалися весною та літом цього року.

"У новому сезоні збору яблук 2024/25 років ціни залишатимуться на високому рівні. Перевагу матимуть експортери високоякісних фруктів і концентрату з яблук", – підсумували експерти.

Вартість яблук у супермаркетах

Ціни на яблука в супермаркетах України зростають. Наприклад, 12 серпня великі торговельні мережі пропонували ці фрукти за середньою ціною 32,56 грн за кілограм, що на гривню менше в порівнянні з середньою ціною липня.

Супермаркети встановили ціни на українські яблука в діапазоні від 20,7 до 45 грн за кілограм. Для прикладу:

Megamarket пропонує яблука за ціною 45 грн за кілограм;

Novus – за 31,99 грн за кілограм;

Metro – за 20,7 грн за кілограм.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні на 20 відсотків може здорожчати один з найпопулярніших продуктів.

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