Забудьте про такі речі: стилістка пояснила, чому не варто носити одяг з написами

Цього року навесні та влітку із шаф не варто діставати деякі речі, що могли бути модними минулого сезону. Так вважає українська стилістка та модна блогерка Аліна Михайленко.

У своєму TikTok експертка цього разу приділила увагу верхньому одягу, а саме – футболкам. Вона назвала антитренди сезону, які мають зачекати на кращі часи.

Так, на думку, Михайленко краще обирати однотонні футболки звичайного крою без усіляких рюшів, бантів та блискіток. Блогерка виступила проти рюшів на футболках. Ба більше, вона вважає, що актуальними вони ніколи не були. Стилістка пояснила – рюші на рукавах можуть завдати шкоди силуету.

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Михайленко не радить й футболку, що мають зображення тварин, людей чи якихось вигаданих персонажів.

А ще – якщо на футболках є написи різними шрифтами. На її думку, на футболці має бути один напис, але виконаний в єдиному стилі.

Нагадаємо, що українська стилістка Аліна Михайленко назвала актуальні джинси на 2023 рік. Серед них: оверсайз, низка посадка, жовтуватий колір деніму, карго та інші.

Чимало модних тенденцій перейдуть з минулого року в новий 2023 рік. Тому не всі речі списуйте з рахунків, а краще перегляньте ваш гардероб. Деякі тренди будуть затребуваними та актуальними в 2023 році.

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