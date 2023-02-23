Забудьте про цю проблему назавжди: як варити макарони та пасту, щоб вона не злипалась

Якщо ви не любите розварені макарони або спагеті що злипаються, слід знати як варити пасту правильно. Для цього радимо прочитати декілька простих та дієвих порад, якими користуються професійні кулінари та досвідчені кухарі.

На приготування різних видів макаронних виробів іде різна кількість часу. Краще обирати продукт із твердих сортів пшениці. Час приготування вказується на упаковці, там також можуть бути інструкції з приготування. Зазвичай це 5-12 хвилин.

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Перша порада – якщо ви хочете зварити макарони аль денте (al dente – з італійської "на зубок"), тобто щоб вони залишились пружними та еластичними, варити їх слід на 1-3 хвилини менше від зазначеного на упаковці часу, одразу вийнявши їх з води. Макарони встигнуть трохи доготуватись і без води, поки температура буде зменшуватись.

Макарони люблять варитись у великій кількості води. Враховуйте, що для приготування в каструлі на 100 грамів виробу знадобиться 1 літр води. Додайте у воду сіль і почекайте, поки вона закипить. Макарони треба помістити в окріп та зменшити вогонь до помірного. До того ж їх краще помішувати час від часу, щоб вони не злиплись. Особливо, коли ви тільки закинули виріб у киплячу воду. Якщо влити трохи рослинної олії в каструлю з киплячою водою, це теж допоможе макаронам не прилипати одне до одного.

Для приготування макаронів у мультиварці на 100 грамів макаронів потрібно взяти пів літра води. Так само спочатку влийте воду та встановіть режим "Паста", або інший режим, який підходить для варіння. Дочекайтесь, поки вода закипить. Закиньте макарони в чашу додавши до них трохи олії та варіть зазначений на упаковці час періодично помішуючи.

Ці поради підходять як для довгої пасти, як спагеті та локшина, так і для інших видів макаронних виробів. Головне – брати достатню кількість води, перемішувати їх під час варіння та додавати олію. До речі, замість олії можна використати бульйон або бульйонні кубики. Це не тільки допоможе макаронам не злипатись під час варіння, а ще й зробить страву більш ситною.

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