Навіщо класти білий одяг в пакет під час прання: лайфхак, що допоможе зберегти колір речей

Як зберегти колір білих речей під час прання в машинці

Нерідко трапляється, що білих речей, які потрібно випрати, зібралося небагато і не хочеться через них запускати напівпорожню машину. На щастя, існує один лайфхак, який допоможе очистити білий одяг разом з чорним та кольоровим.

Зберігати білий одяг в чистоті та свіжості може бути завданням непростим, але за допомогою кількох простих порад можна зберегти білі речі без жовтіння, пише ТСН.

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Ось декілька ефективних лайфхаків:

Прати білі речі разом із кольоровими: Якщо у вас не вистачає білих речей для повного навантаження пральної машини, ви можете помістити їх у прозорий пакет і зав'язати його. Потім кладіть цей пакет разом із іншим одягом в пральний барабан. Такий трюк допоможе очистити білий одяг, не забарвлюючи його кольорами. Використання режиму "Делікатне прання" та низької температури: Під час прання білих речей важливо встановити режим "Делікатне прання" та температуру не вище 30 градусів. Це допоможе запобігти забрудненню та жовтінню тканини. Не використовуйте занадто багато мийних засобів: Білі речі схильні до забруднення, але використання занадто багато мийного порошку або кондиціонера може призвести до накопичення залишків, які погано вимиваються. Рекомендується ретельно ополіскувати білий одяг після прання, щоб усунути надлишок мийних засобів. Використання природних відбілювачів: Замість хімічних відбілювачів можна використовувати природні засоби. Наприклад, лимонний сік або оцет може допомогти повернути білому одягу колишню білизну. Для цього додайте 1/4 склянки оцту під час останнього циклу полоскання. Висушення на повітрі: Пластикові кошики та сушарки можуть бути не найкращими варіантами для сушки білого одягу, оскільки пластик погано пропускає повітря. Краще використовуйте мішки з натуральних матеріалів, таких як бавовна або льон. Якщо є можливість, сушіть білий одяг на свіжому повітрі, оскільки сонячне світло вважається природним відбілювачем. Якщо білий одяг забарвився: Якщо ви помили білий одяг разом із кольоровими речами і він пожовтів чи потемнів, вам може допомогти такий трюк: положіть річ в пральну машину разом із 1/2 мірної ложки соди та 1/2 мірної ложки оцту. Увімкніть машину на деякий час, щоб розчин добре перемішався, але забезпечте гарячу воду. Після цього відпрацюйте звичайним циклом прання.

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