Навіщо класти чайні пакетики на батареї та радіатори: корисний лайфхак

Як надати приміщенню приємного аромату за допомогою чайного пакетика на радіаторах опалення та батареях

Багато людей звикли викидати використані чайні пакетики, але іноді може з'явитися сенс зберегти один із них для цікавого лайфхака. Цей простий, але ефективний спосіб можна використовувати особливо в середині осені, коли вмикають опалення.

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Суть лайфхака, про який пише видання Белновости, полягає в тому, щоб обробити використаний чайний пакетик кількома краплями ефірної олії. Після цього мішечок потрібно покласти на гарячу батарею. Тепле повітря, яке циркулює через пакетик, розповсюдить яскравий аромат по всьому приміщенню, замаскує неприємні запахи та забезпечить приємну атмосферу.

Для максимальної ефективності, чайний пакетик рекомендується замінювати раз на кілька днів, щоб аромат був завжди свіжим і насиченим.

Зазначається, що використовувати цей лайфхак у теплу пору року, коли батареї не працюють, буде безглуздим, оскільки потрібна гаряча поверхня для поширення аромату. Проте, варто взяти цю хитрість на замітку для осінніх та зимових місяців, коли опалення активне, і таким чином, господиня завжди зможе створити приємний аромат у своєму житлі.

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