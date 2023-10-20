Навіщо класти губки для посуду у горщики з кімнатними рослинами: корисний лайфхак

Виявляється, що звичайні губки для миття посуду можуть бути корисні не лише в кухні. Деякі квіткарі знаходять в них застосування для створення свого роду "автоматичного поливу" для своїх рослин.

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Трюк з губками може бути вельми корисним, особливо тоді, коли вам потрібно тимчасово залишити своїх "зелених друзів" без нагляду. Навіть при тому, що існують рослини, які витримують посушливе середовище, більшість кімнатних рослин потребують регулярного поливу, пише сайт "Белновости".

Тож, якщо ви збираєтеся від'їхати і немає нікого, хто міг би піклуватися про ваші рослини, спробуйте цей простий спосіб із губками для миття посуду.

Суть його полягає в наступному: спершу добре зволожте губки у воді, а потім помістіть їх у горщики поряд із вашими квітами. Можливо, краще використовувати декілька губок поруч із кожним квітковим горщиком.

Змочені губки будуть повільно віддавати вологу в ґрунт, підтримуючи оптимальні умови для росту рослин. Звісно, цей метод не можна розглядати як повноцінну заміну регулярного поливу, але він може допомогти знизити ризик висихання ґрунту та стресу для ваших рослин.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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