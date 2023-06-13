Навіщо класти свіжу полуницю у солону воду: корисний лайфхак

У літній період багато людей радіє смаку свіжих полуниць, але в соціальних мережах з'явився незвичайний тренд – занурення цих ягід у солону воду. Однак причина цього явища не така апетитна, як можна було б очікувати.

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Чому треба занурювати полуницю у солону воду

Часом у наших фруктах та ягодах можуть з'являтися комахи, і не лише на поверхні, але й всередині. В соціальних мережах поширюються відео, на яких люди занурюють полуницю у солону воду, а через певний час з неї вилизуються невеликі черв'ячки.

Багато людей перед тим, як скуштувати фрукти та ягоди, миють їх під струменем води. Проте, для того, щоб переконатися, що полуниця всередині також чиста, потрібно дещо більше зусиль.

Процес дуже простий: наповніть миску водою й додайте солі. Після розчинення солі опустіть полуницю у воду. Потім залиште ягоди просочуватися протягом декількох хвилин або навіть пів години. Черв'ячки та інші дрібні комахи вилізуть з полуниці й залишаться у солоній ванні, тоді ягоди будуть готові для споживання.

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