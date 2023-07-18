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Навіщо наливати ацетон в каву: корисний лайфхак для прибирання

Ігор Романько

Як очистити сантехніку та посуд за допомогою кави та ацетону

Створення ефективного засобу для прибирання без використання дорогої хімії може бути дуже простим. Все, що потрібно – це доступні бюджетні інгредієнти, які, втім, можна знайти в будь-якому домі. Застосування такого розчину не тільки забезпечить блиск і чистоту у вашому домі, але й зробить його приємно пахучим місцем для розслаблення.

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Спочатку змішайте одну столову ложку кави, чотири столові ложки гарячої води, дві столові ложки ацетону з рідини для зняття лаку і чотири столові ложки рідкого мийного засобу для посуду. Потім перелийте отриману суміш у пляшку-розпилювач. Цей засіб можна використовувати для очищення раковини, кранів, туалету, ванни та брудного посуду. Він прекрасно зніматиме нагар, жир, вапняні відкладення та будь-який інший бруд.

Такий саморобний прибиральний засіб має велику перевагу – він не тільки діє ефективно, але й не негативно впливає на навколишнє середовище, як це можуть робити хімічні препарати. Крім того, він значно економить ваші гроші, оскільки інгредієнти в ньому доступні і недорогі. Застосування цього природного засобу для прибирання допоможе вам зберегти чистоту і комфорт у вашому домі без зайвих витрат.

Дізнайтеся в матеріалі UAportal, якими засобами можна очистити душову кабіну, щоб покращити її зовнішній вигляд і подовжити термін експлуатації.

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