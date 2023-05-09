Навіщо переставляти та крутити кімнатні рослини на підвіконні: поради досвідчених господинь

Кімнатні рослини можуть прикрасити і освіжити простір. Якщо ви помічаєте, що деякі з ваших рослин зігнуті або ростуть в одну сторону, варто розглянути можливість чергування їх положення. В цій статті ми розповімо вам про користь чергування кімнатних рослин і прості способи його здійснення.

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На відміну від рослин, які ростуть на відкритому повітрі, кімнатні рослини зазвичай мають доступ до сонячного світла лише з одного боку – з вікна. В результаті, вони можуть почати рости в напрямку світла, що призводить до перекошеності. Цей процес, відомий як "фототропізм", відбувається через реакцію клітин, що ростуть в різному темпі залежно від доступу до сонячного світла.

"Кожна рослина містить клітини, які називаються ауксинами, і швидкість їх росту визначає форму рослини. Ауксини на стороні рослини, яка отримує повне сонце, ростуть коротшими та міцнішими, тоді як ауксини, які знаходяться на більш тіньовій стороні рослини, стають довшими та більш веретеноподібними. Це означає, що одна сторона вашої рослини росте вищою за іншу, створюючи ефект вигину та згинання", – пояснила Ліз Бесслер з Gardening Know How

Один з простих способів вирішення цієї проблеми – чергування положення кімнатних рослин.

"Обертання" кімнатної рослини означає просто поворот кашпо або горщика, щоб змінити напрямок, у якому вони дивляться. Ви можете скористатися кількома різними підходами:

Повертаючи горщик з рослиною на чверть кожного разу, коли ви її поливаєте. Поверніть горщик, коли помітите, що частина рослини росте до сонця;

Перевертайте горщик з рослиною на півоберта кожні два-три місяці. Деякі рослини відразу почнуть коригувати свій ріст, а іншим може знадобитися кілька тижнів.

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