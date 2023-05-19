Навіщо поливати землю окропом перед посадкою огірків: дієвий лайфхак від городників

Технологія використання окропу під час посадки огірків дієва як для проростання розсади, так в для посадки насіння у землю.

Технологія посадки огірків з використання окропу

У ємність:

1. Візьміть багато землі та декілька ємностей. Наповніть їх землею та полийте її окропом.

2. Викладіть на землю насіння та акуратно втисніть у грунт, зверху також присипте землею.

3. Накрийте ємності плівкою та поставте у тепле місце.

4. Після появи пагонів плівку зніміть та доглядайте звичним способом.

5: Завдяки окропу пагони з‘являться вже на 4-5 день.

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У відкритий грунт:

1. Зробіть 5-сантиметрову борозну та полийте її окропом (5 л окропу на квадратний метр).

2. Викладіть насіння.

3. Покладіть насіння у землю, присипте землею, накрийте плівкою;

4. Після появи пагонів зніміть плівку;

5. Таким же чином можна саджати і помідори.

Замочування огірків перед посадкою

Якщо у вас є сумніви щодо якості насіння, покладіть його у гарячу воду на 3 години, після чого опустіть у розчин марганцівки на 30 хвилин. Потім перекладіть насіння у мішечок на відправте до холодильника на кілька днів. Городники запевняють, шо після цього врожай буде більшим.

Нагадаємо, ми вже писали про чотири сорти огірків, які дають щедрий врожай.

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