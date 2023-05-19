Зачем поливать землю кипятком перед посадкой огурцов: действенный лайфхак от огородников

Технология использования кипятка при посадке огурцов действенна как для прорастания рассады, так и для посадки семян в землю.

Технология посадки огурцов с использованием кипятка

В емкость:

1. Возьмите много земли и несколько емкостей. Наполните их землей и полейте кипятком.

2. Выложите семена на землю и аккуратно вдавите в грунт, сверху также присыпьте землей.

3. Накройте емкости пленкой и поставьте в теплое место.

4. После появления побегов пленку снимите и ухаживайте привычным способом.

5: Благодаря кипятку побеги появятся уже на 4-5 день.

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В открытый грунт:

1. Сделайте 5-сантиметровую борозду и полейте ее кипятком (5 л кипятка на квадратный метр).

2. Выложите семена.

3. Положите семена в землю, присыпьте землей, накройте пленкой;

4. После появления побегов снимите пленку;

5. Таким же образом можно сажать и помидоры.

Замачивание огурцов перед посадкой

Если у вас есть сомнения в качестве семян, положите их в горячую воду на 3 часа, после чего опустите в раствор марганцовки на 30 минут. Затем переложите семена в мешочек и отправьте в холодильник на несколько дней. Огородники уверяют, что после этого урожай будет больше.

Напомним, мы уже писали о четырех сортах огурцов, дающих щедрый урожай.

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