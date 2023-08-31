Навіщо сіль та соду додавати до порошку під час прання: лайфхаки

Правильний вибір прального порошку та додавання додаткових компонентів може значно підвищити якість прання і зекономити кошти. Зокрема, під час прання до порошку можна додати сіль та соду.

Про це повідомили в Pixel. Порошок – це ключовий компонент, який визначає результати прання. Важливо звертати увагу на якість і склад засобу. Якісний порошок не тільки позбавить тканину від плям та запахів, але і захистить її структуру.

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Як підвищити якість дії порошку під час прання за допомогою:

Солі: це простий, але ефективний спосіб забезпечити кращу якість прання. Додайте невелику кількість солі (близько ложки) до порошку або у барабан. Результати будуть помітно кращими, а ваші речі збережуть яскравість кольору та м'якість.

Соди: додайте соду у барабан у співвідношенні до третини склянки. Вона допоможе не лише позбутися неприємних запахів, але й ефективно видалить складні плями.

Важливо враховувати, що використання додаткових компонентів може вимагати додаткового полоскання або вибору певних режимів прання в залежності від типу тканини.

Пам'ятайте, що обираючи якісний порошок та додавши прості інгредієнти, ви зможете досягти вражаючих результатів прання, зберегти кольори та структуру вашого одягу, а також заощадити кошти на дорогому засобі для прання.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.

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