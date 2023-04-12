Навіщо прати речі разом з целофановим пакетом: ефективний лайфхак

Щоб розв'язувати проблему з шерстю та вовною від тварин на вашому одязі, не потрібно купувати спеціальні засоби. Простий целофановий пакет може стати вашим помічником у пранні. Просто вкиньте його в пральну машину разом з одягом.

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Целофан має властивість електризуватися при терті, що допомагає притягати до себе сміття, нитки та вовну свійських тварин, подібно до магніту. Крім того, досвідчені господині стверджують, що целофановий пакет допомагає пральному порошку краще розчинитись, забезпечуючи більш ефективне прання.

Однак важливо, щоб на целофановому пакеті не було жодних малюнків або надписів, оскільки це може призвести до того, що фарба залишиться на вашому одязі. Тому рекомендується використовувати звичайний целофан без будь-яких зображень.

Цей простий спосіб може допомогти вам легко позбутися від вовни тварин у вашій пральній машині та забезпечити чистий одяг без зайвого зусилля.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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