Для чого светри класти у морозильник: несподіваний трюк

У період холодів немає нічого кращого, ніж теплий вовняний одяг. Він добре зігріває, однак і потребує особливо догляду.

Тендітні тканини, такі як вовна та кашемір, можуть пошкодитися після того, як їх випрати у пральній машинці. Вони можуть стати жорсткими, втратити м'якість та навіть зменшитися у розмірах.

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Фахівці з santeplusmag.com стверджують, що вовняний одяг перед тим як прати, треба виморозити. Тобто покладіть його в морозильну камеру, перш ніж класти в пральну машинку. Ця порада, яка може здатися дивною, допомагає захистити матеріал і зберегти його якість.

Зазначається, що треба просто помістити светри у поліетиленовий пакет та покласти у морозильну камеру на 3-4 години.

"Низька температура морозильника стягує волокна вашого вовняного одягу та захищає їх, щоб вони могли зберегти свою м’якість. Потім покладіть їх у машину на відповідному циклі, і ви побачите, що ваші вовняні светри будуть цілими", – пише видання.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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