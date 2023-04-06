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Як повернути форму светру, який сів: перевірений лайфхак

Ігор Романько

Як повернути форму вовняному светру після прання

Вовняні речі потребують особливої уваги під час прання, оскільки неправильний режим на пралці може зіпсувати їх форму. Але не варто засмучуватися, оскільки у нас є кілька порад, як повернути форму вовняному светру, який сів.

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Один з простих лайфхаків – замочити светр на пару годин в оцтово-водному розчині. Для цього змішайте 5 літрів води і 2 столові ложки оцту, потім акуратно відіжміть светр, покладіть його на рушник і згорніть в рулон, залиште на три години. Потім розгорніть рулон і дайте одягу висохнути.

Ще один простий лайфхак – змішати 5 літрів води, 3 столові ложки нашатирного спирту, столову ложку одеколону і 2 столові ложки скипидару в тазу, а потім занурити у цей розчин зіпсований одяг на пару годин. Потім сполосніть його, акуратно відіжміть і сушіть в горизонтальному положенні.

Ці методи ефективні, коли вовняний виріб сів на 1-2 розміри. У випадку більш серйозних пошкоджень, вони можуть бути неефективні.

Якщо улюблений светр втратив пухнастість після зими, не поспішайте його списувати. Є кілька підручних засобів, які можна використовувати, щоб повернути форму розтягнутому одягу. Одна з таких порад – змішати кондиціонер для білизни або ополіскувач для волосся з прохолодною водою і прополоскати річ цим міксом. Можна також використовувати слабкий водно-оцтовий розчин. Ці суміші "закриють" лусочки вовняних волокон, забезпечуючи більш пухнастий вигляд светра. Після прополоскування варто акуратно віджати одяг і висушити його в горизонтальному положенні на рушнику.

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Ще один спосіб відновити форму вовняного светра – використовувати праску. Для цього слід встановити паровий режим на низьку температуру і пройтися ним по поверхні светра, уникаючи безпосереднього контакту з виробом. Пар допоможе розгладити волокна і відновити пухнастість светра.

Крім того, важливо слідкувати за правильним пранням вовняного одягу. Рекомендується використовувати делікатний режим на пралці з холодною водою або прати вручну, уникаючи сильного витирання та викручування. Рекомендується також використовувати спеціальні засоби для прання вовни.

У випадку, якщо форма вовняного светра зіпсувалася незначно, вищезгадані лайфхаки можуть бути ефективними відновленням його пухнастості та форми. Однак, якщо пошкодження великі, краще звернутися до професіоналів, таких як хімчистка або майстер з ремонту одягу, щоб уникнути подальшого пошкодження виробу.

Не забувайте, що правильний догляд за вовняним одягом передбачає профілактичне застосування цих методів, а не лише відновлення після пошкоджень. Регулярний догляд допоможе зберегти ваші вовняні речі в ідеальному стані на довгий час.

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